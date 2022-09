Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung aus Wald und Heimrauchmelder

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Esborn wurden am Mittwoch, 31.08.2022 um 17:58 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet am Oberberger Weg alarmiert. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte den Rauch festgestellt und richtigerweise direkt den Notruf gewählt. In der Nähe der Autobahn waren aus ungeklärter Ursache ca. 70 qm Wiese und Unterholz in Brand geraten. Das Feuer wurde zunächst mit Löschrucksäcken und Kleinlöschgeräten bekämpft, bevor eine kontinuierliche Wasserversorgung aufgebaut worden war. Vorsorglich wurde das Waldgebiet mit der Drehleiter von oben auf weitere Brandstellen kontrolliert. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Einsatzstelle nach guten zwei Stunden an die Polizei übergeben werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, 01.09.2022 um 09:13 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße "Am Wilshause" alarmiert. Eine aufmerksame Passantin hörte den Warnton aus einem Mehrfamilienhaus und da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, alarmierte diese die Rettungskräfte. Ein Fenster der betroffenen Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte schadenfrei mittels Spezialwerkzeug geöffnet werden und diese so kontrolliert werden. Ein Auslösegrund für den Rauchmelder konnte nicht festgestellt werden, sodass der Einsatz nach einer halben Stunde beendet werden konnte. Neben den Kräften der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell