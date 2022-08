Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unklarer Geruch ruft die Feuerwehr auf den Plan

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 27.08.2022 um 19:01 Uhr zu einem Einsatz in der Kaiserstraße alarmiert. Ein dortiger Anwohner hatte einen unklaren Geruch wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Da durch den Einsatzleiter ein Kabelbrand in dem Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz die entsprechenden Räumlichkeiten. Ein Brandereignis konnte allerdings nicht festgestellt werden. Die weitere Erkundung ergab anschließend, dass bei einer Feierlichkeit einige Häuser weiter Bengalos benutzt worden waren und dieser Rauch in den Keller gezogen war. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer halqben Stunde beendet.

