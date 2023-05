Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessenweite Aktionswoche: Polizei Osthessen hat die Sicherheit "Schwächerer Verkehrsteilnehmer" im Blick

Osthessen. Fußgänger, Radfahrende und Fahrende von Elektrokleinstfahrzeugen: Die sogenannten "Schwächeren Verkehrsteilnehmer" sind im Straßenverkehr tagtäglich erhöhten Gefahren ausgesetzt. Mit zielgerichteten Kontrollen wird sich die osthessische Polizei in den kommenden zwei Wochen (15.05. bis 28.05.) verstärkt diesem Thema widmen.

Gerade Kinder und lebensältere Menschen sind überproportional häufig an Verkehrsunfällen, insbesondere mit schweren Folgen, beteiligt - noch nicht ausgereifte oder nachlassende geistige und motorische Fähigkeiten sind vielfach ursächlich und führen zu Fehleinschätzungen im Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen. Generell haben Unfälle unter Beteiligung von "Schwächeren Verkehrsteilnehmern" - unabhängig von der Altersgruppe - in den meisten Fällen einen Personenschaden zur Folge. So ereigneten sich beispielsweise 2021 in Osthessen 128 Unfälle unter Beteiligung von Fußgängern, wobei 91 Personen verunglückten - drei davon tödlich. Bei fast jedem zweiten Unfall ist ein Fußgänger als Verursacher geführt.

Um auf eine regelkonformes Verhalten hinzuweisen und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden zu fördern, führt das Polizeipräsidium Osthessen in den kommenden zwei Wochen verstärkt Schwerpunktkontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen durch.

Im Vordergrund der Aktionswochen steht der präventive Gedanke. "Schwächere Verkehrsteilnehmer" sollen über die für sie bestehenden Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt und sensibilisiert werden - denn sie sind im Vergleich zu den motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt.

Weitere Informationen rund um Themen der Verkehrsprävention finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de sowie auf Twitter und Instagram unter @polizei_oh

Kostenlose Fahrradcodierungen - Anmeldung erforderlich

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrads zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die osthessische Polizei im Aktionszeitraum kostenlose Fahrradcodierungen an:

- Lauterbach: Am 22. Mai, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, auf dem Gelände der Polizeidirektion Vogelsberg, Lindenstraße 50, 36341 Lauterbach, Anmeldung erforderlich am 17. oder 19. Mai unter Telefon 06641/971-240 - Fulda: Am 23. Mai, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, Stadtwache, Schlossstraße 1, 36037 Fulda, Anmeldung erforderlich am 17. Mai, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, unter Telefon 0661/105-2006 - Bebra: Am 25. Mai, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Fröbelweg 1, 36179 Bebra, Anmeldung erforderlich unter Telefon 06621/932-660 oder -661

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

