Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baustellencontainer aufgebrochen - Versuchter Raub - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Baustellencontainer aufgebrochen

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (09.05.) brachen Unbekannte im Gallasiniring einen blauen Baustellencontainer auf und stahlen mehrere Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Großenlüder. Im Parkgelände im Bereich Friedenstraße kam es am Montagabend (08.05.) zu einem versuchten Raub. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren waren dort gegen 19.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unbekannten angesprochen wurden. Dieser forderte den 15-Jährigen auf, seine Umhängetasche herauszugeben. Als der Jugendliche der Aufforderung nicht Folge leistete, versuchte der Täter die Tasche zu entreißen. Der 16-Jährige griff ein, woraufhin der Unbekannte ihm eine Ohrfeige gab und dessen Tasche entreißen wollte. Als dies ebenfalls nicht gelang, schlug der Täter ihm gegen den Kopf und es entstand ein Gerangel. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und griff ein. Daraufhin verließen die Jugendlichen und der Zeuge den Tatort. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 15 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, korpulente Statur, schwarze, kurzrasierte Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen am Dienstag (09.05.), zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in eine Wohnung und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell