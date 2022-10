Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher flüchten

Welver-Schwefe (ots)

Am Donnerstag, zwischen 16:05 und 16:17 Uhr, kam es am Baukeweg zu einem Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter waren in ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes eingedrungen. Dazu hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Wahrscheinlich wurden die Täter gestört. Zeugen konnten die Täter bei der Flucht beobachten. Sie flüchteten auf ein Nachbargrundstück und stiegen dort in ein Fluchtfahrzeug in dem ein dritter Täter auf sie wartete. Anschließend fuhr der dunkle Audi A 5 mit Soester Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit davon. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

