Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

An der Von-Hoerde-Straße kam es in der Nacht zum heutigen Freitag zu einem Einbruch. Während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, warfen bislang unbekannte Täter ein Fenster ein und drangen in das Erdgeschoss vor. Hier entwendeten sie ein Portemonnaie mit Papieren und Debitkarten sowie etwas Bargeld. Dazu wurden mehrere Schränke durchsucht. Die Bewohner bemerkten den Einbruch erst am frühen Morgen. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melde. (lü)

