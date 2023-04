Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Armaturen aus Wohnblock gestohlen, immenser Wasserschaden im Keller

Arnstadt (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche wurden aus einem Wohnblock in der Willibald-Alexis-Straße, welcher zur Zeit saniert wird, samtliche Armaturen und Mischbatterien ausgebaut und gestohlen. Hierzu wurden die jeweiligen Wohnungstüren aufgebrochen, der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Damit nicht genug, versuchten die Diebe auch noch im Keller an der Hauptwasserleitung einen Messingschieber abzumontieren, was jedoch aufgrund der nun sprudelnden Wasserfontaine mislang. Die Diebe flüchteten, das Wasser sprudelte jedoch munter weiter in den Keller und überschwemmte alles. Der hierdurch entstandene Wasserschaden ist noch nicht zu beziffern, allerdings werden Anwohner gebeten, mögliche Beobachtungen in der Sache der Polizei mitzuteilen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell