Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin schwer verletzt, Name der Frau nicht bekannt

Arnstadt (ots)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitagvormittag gg. 09:30 Uhr in der Gothaer Straße. Eine ältere Radfahrerin fuhr auf dem linken Gehweg mit ihrem Rad vom Krankenhaus kommend in Richtung Gothaer Straße. An der Kreuzung fuhr sie jedoch ohne die Vorfahrt zu beachten gerade über die Gothaer Straße, ohne auf den von rechts herannahenden, vorfahrtsberchtigen Mercedes zu achten. Der 34-jährige Fahrer des Mercedes konnte trotz Notbremsassistent nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese stürzte über die Motorhaube und schlug mit dem Kopf auf die Straße auf, wobei sie sich schwer verletzte, leider hatte sie keinen Schutzhelm getragen.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte als auch die Polizisten, welche den Unfall aufnahmen, konnten bis jetzt noch nicht feststellen, wie der Name der ca. 70-80 Jahre alten Radfahrerin lautet. Sie selbst war nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar, Personaldokumente konnten bei ihr nicht aufgefunden werden.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise, die Frau war mit einem silbernen Damenrad der Marke "NSU" und einem Körbchen am Heck unterwegs. Sie hatte eine orangene Jacke und rote Schuhe getragen und kurz zuvor beim "Bäcker Bernsdorf" eingekauft. Wer Hinweise zu der Dame geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der 03677-601124 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung zu setzen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell