Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen, Ersthelfer und Geschädigte nach einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 14. April 2023, gegen 18.20 Uhr, in der August-Creutzburg- Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Suzuki-Fahrer in Richtung Eschleber Straße unterwegs und geriet mehrfach nach links auf die Gegenfahrbahn. Die im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeugführer wurden dadurch gefährdet und mussten ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Durch ein Lenkmanöver kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin war erheblich, der Fahrer mit 0,8 Promille alkoholisiert. Die Polizei sucht Zeugen zu der Fahrweise und dem Unfallfallhergang, sowie Ersthelfer und mögliche Geschädigte aus dem Gegenverkehr. Es wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0096053/2023 zu melden. (ah)

