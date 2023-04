Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte gelangten vergangene Nacht in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Cumbacher Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0101921/2023 entgegengenommen. (ah)

