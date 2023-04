LPI-GTH: Kollision beim Überholen

Ilmenau (ots) - Aus einer Lagerhalle am Vogelherd entwendeten ein oder mehrere Unbekannte vier E-Bikes der Marke "Zündapp" im Gesamtwert von ungefähr 5.300 Euro. Wie der oder die Täter in die Lagerhalle gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. April, 16.00 Uhr und dem 17. April, 13.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0100495/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte ...

