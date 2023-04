Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Sportlerheim am Obertunk. Der oder die Täter entwendeten einen Kühlschrank und Unterhaltungselektronik im Wert von rund 1200 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0101528/2023 entgegengenommen. (ah)

