Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verbranntes Essen verursacht Schwelbrand (04.04.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein Schwelband hat am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr Polizei und Feuerwehr in der Straße "Rathausplatz" auf den Plan gerufen. In einer Küche kam es durch ein auf dem Herd vergessenes Essen zu einem Schwelbrand. Da die Türen und Fenster des Raumes geschlossen waren, kam es zu keinem offenen Feuer. Trotzdem entstand durch massive Rauchentwicklung ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Einsatzhelfer hatten vorsorglich rund 20 Personen evakuiert, die nach Abzug des Rauchs und entsprechender Durchlüftung wieder ins Gebäude konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell