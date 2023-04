POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Sprayer im Bereich Sternengässle unterwegs - Polizei bittet um Hinweise (04.04.2023)

Konstanz (ots) - Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem auf der Breslauer Straße geparkten Auto verursacht. Der unbekannte Täter zerkratzte an dem auf Höhe der Gebäude 4-6 stehenden grauen Audis die komplette Fahrerseite. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro ...

