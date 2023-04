Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Steißlinger Straße verletzt (04.04.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Steißlinger Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 22-jährige Renault Clio-Fahrerin bog von der Kasernenstraße kommend auf die Steißlinger Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten, auf dem Radweg der Steißlinger Straße fahrenden 45-Jährigen der mit einem Pedelec in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Clio entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell