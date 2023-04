Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Kreuzungsunfall - 10000 Euro Schaden

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Heinz-Mecherlein-Straße, Hürstenstraße und "In Grubäcker" passiert ist. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit einem Mercedes der B-Klasse auf der Hürstenstraße und wollte die genannte Kreuzung mit der Heinz-Mecherlein-Straße geradeaus in Richtung "In Grubenäcker" überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fiat Sedici, dessen ebenfalls 71 Jahre alter Fahrer auf der bevorrechtigten Heinz-Mecherlein-Straße in Richtung Christian-Messner-Straße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Fiat.

