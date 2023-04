Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Anhänger kippt bei Unfall um

Vöhringen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, ist es auf der Rottweiler Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autoanhänger umgekippt ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines Peugeot Partner war auf der Rottweiler Straße von Vöhringen kommend in Richtung Wittershausen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42 prallte der Mann mit einem am Straßenrand abgestellten Autoanhänger zusammen. Aufgrund der Wucht der Kollision kippte der Anhänger auf die Straße. Die Polizei schätzt den am Peugeot entstandenen Blechschaden auf rund 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Anhänger ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell