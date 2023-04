Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Raub auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes- Polizei sucht Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein junger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neckarstraße Opfer eines Raubdeliktes geworden. Gegen Mitternacht sprachen drei unbekannte Täter den 29-Jährigen an. Einer der Männer forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Geldbeutels. Als der junge Mann seinem Gegenüber zu verstehen gab, dass er keine Geldbörse habe, schlug dieser ihn ins Gesicht. Das Opfer wurde durchsucht und aus seinem Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld entnommen. Anschließend stieß einer der Räuber sein Opfer zu Boden, bevor alle drei Unbekannten in Richtung Bahnhof flüchteten. Der Polizei liegen zu den Tätern die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Alle Täter waren männlich und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Ein Täter war mit einer roten Jacke und Jeans bekleidet. Ein zweiter hatte eine Glatze. Vom dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er weiße Schuhe trug.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell