LPI-J: Zwei Fahrzeuge beschmiert

Weimar (ots) - Am Freitagabend befand sich ein 26-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Buttelstedter Straße. Er steckte Lebensmittel im Wert von 15 Euro in seinem Rucksack, um diese zu entwenden. Er zahlte an der Kasse ein Getränk und verließ anschließend den Kassenbereich. Dies wurde von Mitarbeitern beobachtet, welche den Dieb daraufhin stellten. Ein 58-jähriger Kunde kam den Mitarbeitern zu Hilfe, da der Dieb verbal aggressiv auftrat. Infolge des Wortgefechtes ...

