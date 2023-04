Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Bürgerbüro (03./04.04.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montagabend, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, in ein Bürogebäude auf der "Untere(n) Laube" eingebrochen. Die Täter schlugen zwei Scheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen des Bürgerbüros. Dort durchsuchten die Unbekannten in einem Büro mehrere Rollcontainer. Anschließend verließen die Einbrecher das Gebäude wieder. An den eingeschlagenen Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Bürgerbüros aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell