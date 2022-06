Polizei Hagen

POL-HA: Polizei führt erneut Schwerpunktkontrollen durch. Fokus auf Wehringhausen, Altenhagen und den Innenstadtbereich

Hagen (ots)

Am Donnerstag (22.06.2022) fand erneut ein Schwerpunkteinsatz der Polizei Hagen statt. Der Fokus lag auf den Bereichen Altenhagen, Wehringhausen und das Bahnhofsumfeld/die Innenstadt. Die Kontrollen und die Überwachung fanden mit zivilen und uniformierten Kräften statt.

Direkt zu Beginn des Einsatzes konnten Polizisten in der Wehrstraße zwei Männer auf einem Parkplatz sichten, die an einem VW schraubten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der Männer, ein 51-Jähriger, einen offenen Haftbefehl hatte. Er wurde mit zur Wache genommen. Sein Freund brachte kurze Zeit später Geld vorbei, damit der 51-Jährige die Sicherheitsleistung zahlen konnte.

In der Hindenburgstraße trafen Einsatzkräfte am Mittag auf einen 38-Jährigen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Die Beamten brachten den Mann ins Polizeigewahrsam.

Insgesamt kontrollierte die Polizei am Donnerstag 67 Personen und vollstreckte vier Haftbefehle. Darüber hinaus ahndeten die Beamten zwölf Verkehrsverstöße und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zudem erhielt ein Mann eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Hierbei wollten Polizeibeamte am Nachmittag den Radfahrer kontrollieren. Nach einem Blick über die Schulter ergriff er jedoch die Flucht. Der Streifenwagen folgte ihm mit eingeschaltetem Blaulicht und gab deutliche Anhaltesignale. Als die Beamten dem Mann mit dem Fahrzeug den Weg versperrten, fuhr der Mann in einen Park am Bergischen Ring. Eine Polizistin verfolgte ihn fußläufig und konnte den 31-Jährigen erfolgreich kontrollieren. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, der THC nachweisen konnte. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Weitere Einsätze dieser Art sind für die Zukunft bereits geplant, da die Sicherheit am Hauptbahnhof und in der Innenstadt klar formulierte Schwerpunkte der Polizei Hagen sind. (arn)

