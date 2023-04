Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Bauwagen auf dem Sportplatzgelände aufgebrochen

Dietingen (ots)

Am Montag, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 19.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen auf dem Sportplatzgelände von der Gemeinde für Jugendliche aufgestellten Bauwagen gewaltsam eingedrungen und haben eine Shisha und einen Getränkekasten gestohlen. Die Täter flexten das Gitter vor einem Fenster auf und schlugen die Glasscheibe ein. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei in Rottweil, Tel. 0741 477-0, ermittelt nun wegen eines Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

