POL-KN: (VS-Villingen) Auto gestreift und abgehauen (03.04.2023)

St. Georgen (ots) - Opfer einer Unfallflucht geworden ist ein Autobesitzer aus St. Georgen am Sonntag. Der 33-jährige Eigentümer eines BMW 118i parkte sein Auto gegen 16 Uhr zunächst in Schwenningen in der Albert-Schweitzer-Straße auf einem Hotelparkplatz und danach in Bad Dürrheim beim Schwimmbad "Solemar". Als er am Montagmittag zuhause ins Auto stieg bemerkte ...

mehr