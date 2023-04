Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer begeht Unfallflucht (02.04.2023)

St. Georgen (ots)

Opfer einer Unfallflucht geworden ist ein Autobesitzer aus St. Georgen am Sonntag. Der 33-jährige Eigentümer eines BMW 118i parkte sein Auto gegen 16 Uhr zunächst in Schwenningen in der Albert-Schweitzer-Straße auf einem Hotelparkplatz und danach in Bad Dürrheim beim Schwimmbad "Solemar". Als er am Montagmittag zuhause ins Auto stieg bemerkte er einen Unfallschaden am linken hinteren Bereich, der ihm zuvor nicht aufgefallen war. Der Geschädigte geht davon aus, dass ein unbekannter Autofahrer den Schaden an einer der beiden genannten Örtlichkeiten in Schwenningen oder Bad Dürrheim verursacht hat. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

