POL-KN: (Deilingen/ Lkr. Tuttlingen) Vandalismus in der Kirchstraße

Gottmadingen, B34, A81 (ots) - Zwei Personen sind bei einem Unfall am Kreisverkehr der Bundesstraße 34, am Ausbauende der Autobahn 81 am Freitagmittag verletzt worden. Ein 89-Jähriger war mit einem Ford Focus auf der A81 in Richtung Gottmadingen unterwegs. Am Kreisverkehr zur B34 am Ende der Autobahn kam der Ford von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein auf ...

