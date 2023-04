Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Seltenbach" ereignet hat. Eine 45-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts konnte gegen 15 Uhr einen Mann beobachten, wie dieser mehrere Getränkedosen aus einem Regal nahm und diese in eine Tasche steckte. Als der Unbekannte an der Kasse nicht für die Ware bezahlte, sprach die Frau ihn auf den Diebstahl an. Der Mann schubste die Frau kräftig und rannte aus dem Geschäft. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell