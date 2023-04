Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Friedrich-Hölderlin-Straße (30.03.2023)

Engen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Friedrich-Hölderlin-Straße ereignet hat. Eine 45-Jährige fuhr mit einem Dacia Spring aus einer Hofeinfahrt auf die Friedrich-Hölderlin-Straße und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Audi A3 eines 23-Jährigen. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro, am Dacia in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell