POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Hauptstraße verletzt (02.04.2023)

Singen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Sonntagmittag Verletzungen erlitten. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit einem Audi aus einem Grundstück auf die Hauptstraße. Beim Überqueren des dortigen Fuß- und Radwegs touchierte der Audi das Hinterrad eines vorbeifahrenden 58-jährigen Radfahrers, der dem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Am Pedelec des 58-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am VW in Höhe von rund 2.500 Euro.

