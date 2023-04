Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Batterie eines Elektrogeräts explodiert (31.03.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitagmittag ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße die Batterie eines Elektrogeräts explodiert. Gegen 12 Uhr teilten Anwohner starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses mit. Die mit starken Kräften ausgerückten Helfer von Feuerwehr, DRK und Polizei evakuierten das Gebäude und verbrachten die Bewohner vorübergehend in eine nahegelegene Schule. Bei der anschließenden Überprüfung des Kellers stellten die Wehrmänner ein Elektrogerät fest, dessen Batterie explodiert war. Nach Abschalten der Gasversorgung durchlüftete die Feuerwehr die Räumlichkeiten. Anschließend überprüfte eine Fachfirma die Strom- und Gaseinrichtungen des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz, das DRK ebenfalls mit vier Fahrzeugen und neun Helfern.

