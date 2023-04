Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Hafenstraße verletzt (31.03.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Hafenstraße am Freitagvormittag verletzt worden. Ein 46-jähriger VW Fox-Fahrer bog von der Bodanstraße auf die Hafenstraße ab. Dabei kam ihm eine 88-jährige Radfahrerin entgegen, stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Seniorin zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell