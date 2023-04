POL-KN: (Konstanz) Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus (31.03.2023)

Durchhausen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am frühen Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, in einer gewerblich genutzten Lagerhalle auf der Großwiesenstraße zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen fing ein in der Halle abgestellter mit Industrieabfällen beladener Anhänger an zu brennen. Die Feuerwehren Durchhausen und Trossingen ...

