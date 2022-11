Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Verursacher festgestellt

Eberbach-Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein Dacia-Fahrer in der Brückenstraße beim Ausparken einen geparkten Audi touchierte. Nachdem sich dieser von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, verständigte der Zeuge die Polizei. Der über 70-jährige Unfallverursacher, von dem das Kennzeichen bekannt war, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell