POL-HH: 220506-4. Wohnungsraub durch falsche Paketboten in Hamburg-Lurup - Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 06.05.2022, 00:12 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstraße In der Nacht zur Freitag wurde in Rahlstedt eine junge Frau in sexueller Weise attackiert. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 22-jährige Frau nach Hause gekommen und schloss gerade die zu einem Innenhof liegende Haustür des Mehrfamilienhauses ...

