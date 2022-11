Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim,Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall vor Saukopftunnel

Weinheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 38 vor dem Saukopftunnel. Eine 45-jährige Hyundai Fahrerin befuhr die B 38 in Fahrtrichtung Weinheim. Eine 53-jährige Volvo Fahrerin wollte ebenfalls auf die B38 auffahren, übersah die Hyundai Fahrerin und kollidierte in der Folge mit dieser. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall keine der beteiligten Fahrerinnen.

