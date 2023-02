Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Unfallflucht in der Theodor-Heuss-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 09:45 Uhr kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Weil der Stadt - Merklingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Bühlstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Nissan Qashqai. Der hinterlassene Schaden an dessen linker Fahrzeugseite wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: LEONBERG.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell