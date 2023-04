Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schneckenburgstraße - Radfahrerin verletzt (31.03.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Schneckenburgstraße verletzt worden. Ein 31-jähriger VW Golf-Fahrer bog vom Parkplatz eines Elektronikgeschäfts nach links auf die Schneckenburgstraße ab. Zeitgleich querte eine 35-jährige Frau mit einem Pedelec vom Vorplatz eines gegenüberliegenden Einkaufsmarktes kommend zwischen den an der Ampel wartenden Autos die Fahrbahn und kollidierte mit dem abbiegenden VW. Dabei prallte die Radlerin auf die Motorhaube des Golfs und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell