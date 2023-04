Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Freiheitstraße (30./31.03.2023)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitagmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Freiheitstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein im Innenhof gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kommoden, erbeuteten jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Anwesens Nummer 24 aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell