FW-EN: Betriebsmittelspur, Tragehilfe

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 16.11.2022 rückte um 04:31 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in den Amselweg aus. Aufgrund der baulichen Situation konnte ein Patient nicht über den Treppenraum zum Rettungswagen transportiert werden. Der Patient wurde mittels der Drehleiter auf die öffentliche Verkehrsfläche transportiert und im Anschluss in den Rettungswagen verbracht. Der Einsatz endete um ...

