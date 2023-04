Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Zwei leicht verletzte Autofahrer bei Unfall auf der B 462

Dunningen (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 462 passiert ist. Ein 32-Jähriger war mit einem Mercedes Sprinter auf der B 462 von Schramberg-Sulgen herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. An der Einmündung in Richtung Seefeld bog der Mann nach links ab. Hierbei prallte der 32-Jährige mit einem Renault Captur einer 60 Jahre alten Frau zusammen, die auf der B 462 aus Richtung Rottweil herkommend in Richtung Schramberg fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich beide Wagen und kamen entgegengesetzt ihrer Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Autofahrer verletzten sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte die Renault-Fahrerin in eine Klinik. Der Sprinter-Fahrer benötigte keine sofortige medizinische Behandlung. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 18.000 Euro und am Sprinter auf etwa 12.000 Euro.

