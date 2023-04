Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall am Kreisverkehr B34/A81 (31.03.2023)

Gottmadingen, B34, A81 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Kreisverkehr der Bundesstraße 34, am Ausbauende der Autobahn 81 am Freitagmittag verletzt worden. Ein 89-Jähriger war mit einem Ford Focus auf der A81 in Richtung Gottmadingen unterwegs. Am Kreisverkehr zur B34 am Ende der Autobahn kam der Ford von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein auf einer Mittelinsel stehendes Verkehrsschild. Anschließend prallte der Wagen in das Heck eines an der Einfahrt zum Kreisverkehr wartenden Audi A3 einer 25-Jährigen. Sowohl die 25-Jährige, als auch der 48 Jahre alte Beifahrer des Audis erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen, begaben sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Straßenmeisterei den Verkehr.

