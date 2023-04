Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Sturz schwer verletzt (03.04.2023)

Konstanz (ots)

Eine Rollerfahrerin ist am Montagnachmittag auf der Fürstenbergstraße gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Eine 59-jährige Frau war mit einem Roller auf der Fürstenbergstraße vom Friedhof in Richtung Taborweg unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus an der dortigen Ampel bremste die 59-Jährige stark ab, prallte aber trotzdem in das Heck des vor ihr fahrenden Golfs und stürzte. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell