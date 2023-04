Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A98 - Lastwagen touchiert Pannenfahrzeug (03.04.2023)

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 98 am Montagmittag hat ein Lastwagen ein Pannenfahrzeug touchiert. Eine 62-jährige Audi Q5-Fahrerin war auf der A98 von Stockach in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Während der Fahrt stellte die Frau fest, dass das Auto kein Gas mehr annahm, woraufhin sie den Wagen auf den Standstreifen lenkte. In der Folge touchierte ein von hinten kommender Lastwagen das Heck des Audis. Daraufhin geriet der Brummi nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Bankett, hinter der Leitplanke im Hang zum Stehen. Die 62-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Schräglage des Lasters war eine Spezialfirma zur Bergung erforderlich. Währenddessen musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Um den demolierten Audi, an dem Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ebenfalls ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr unterstützte während der Unfallaufnahme mit drei Fahrzeugen und 14 Mann.

