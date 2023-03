Polizei Wuppertal

POL-W: W - Randalierer tritt gegen Autos und greift Kräfte der Polizei an

Wuppertal (ots)

Am 21.03.2023, gegen 17:00 Uhr, trat ein vermutlich alkoholisierter Mann (29) gegen diverse Autos auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand trat der Randalierer wahllos gegen vier Autos. Bei Eintreffen der Polizeikräfte zeigte er sich verbal sowie körperlich sehr aggressiv und spuckte einen Polizisten an. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht. In der Folge beleidigte er weiterhin eine Polizistin. Aufgrund einer leichten Verletzung, die sich der 29-Jährige im Rahmen der Widerstandshandlung zugezogen hatte, wurden Rettungskräfte der Feuerwehr hinzugezogen. Diese brachten ihn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Untersuchung überstellten ihn Polizeibeamte in das Polizeigewahrsam. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell