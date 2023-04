Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 26-Jähriger verursacht Unfall mit hochmotorisiertem BMW

Rottweil (ots)

Mit durchdrehenden Rädern eines hochmotorisierten BMWs einen Unfall verursacht hat ein 26 Jahre junger Mann am Dienstagabend im Bereich eines Auto-Clean-Parks auf der Römerstraße. Der junge Mann befand sich zuvor mit einem M5 BMW auf dem Gelände des Auto-Clean-Parks schräg gegenüber der Abzweigung "Im Kapellenösch". Von dort bog er kurz nach 19 Uhr mit Vollgas und durchdrehenden Rädern nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Saline ab. Durch die massive Beschleunigung brach das Heck des Autos aus und der 26-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen. In der Folge geriet der M5 BMW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Firmenschild der angrenzenden Firma Mahle. Im weiteren Verlauf dreht sich der Wagen, schleuderte quer über den Abzweigungsbereich der Straße "Im Kapellenösch" und prallte mit dem Heck gegen eine Grundstücksmauer. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30000 Euro. Der am Firmenschild und der Grundstücksmauer entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Allerdings muss dieser sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

