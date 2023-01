Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Einsätze der Feuerwehr Langenfeld in der Silvesternacht

Langenfeld (ots)

Von der Feuerwehr-Einsatz-Zentrale (FEZ) in Langenfeld wurden im Zeitraum 31.12.2022 08:00 Uhr -01.01.2023 08:00 Uhr 88 Einsätze disponiert und bearbeitet. Hiervon wurden 38 Einsätze für den Rettungsdienst und die Feuerwehr der Stadt Monheim bearbeitet. Für das Langenfelder Stadtgebiet wurden genau 25 Rettungsdiensteinsätze und 25 Einsätze für die Feuerwehrkräfte gezählt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Langenfeld wurde zusätzlichen durch einen Krankentransportwagen (KTW) vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterstützt. Hier gibt es keine spektakulären Einsätze zu nennen. Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wurde auch zu Einsatzstellen im Stadtgebiet Leverkusen, Solingen und Hilden alarmiert.

Bei den 25 Feuerwehreinsätzen handelt es sich glücklicherweise meistens auch um weniger kritische Einsätze. Am Nachmittag und Abend wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage der LVR-Klinik und einen ausgelösten Heimrauchmelder zum Rietherbach im Stadtteil Richrath alarmiert. An beiden Einsatzstellen konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes auf die BAB A59 entsandt.

Bereits acht Minuten nach Mitternacht wurde ein Flächenbrand Am Wadenpohl im Ortsteil Reusrath gemeldet. Hier stellte sich heraus, dass eine Heuballenmiete mit ca. 60 Ballen im Vollbrand stand. An diesem Einsatz war die Feuerwehr bis ca. 06:30 Uhr gebunden. Weiterhin wurden noch zahlreiche kleinere Einsätze durch alle Einheiten der Feuerwehr abgearbeitet. In Immigrath Alter Kirchweg brannte eine Hecke und im Stadtteil Reusrath auf der Brunnenstraße ein Baum. An der Straßenunterführung der Eisenbahn in der Hardt brannte die Verkleidung. Hier musste die Dämmung entfernt und abgelöscht werden. Bei allen anderen Einsatzstellen handelte es sich um Kleinfeuer, die teilweise schon vor unserem Eintreffen durch Anwohner abgelöscht wurden.

