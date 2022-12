Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Feuer im Rathauskeller

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Montagabend, 12. Dezember 2022 um 17:18 Uhr durch die Brandmeldeanlage (BMA) zum Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz alarmiert.

Umgehend wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache mit dem Rettungsdienst, der Löschzug Stadtmitte und der Führungsdienst mit der Einheit zur Führungsunterstützung alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten sich alle verbliebenen Personen aus dem Rathaus schon am Sammelplatz eingefunden. Hier konnten auch erste Informationen zu einem Brand im Kellerbereich gegeben werden. Unverzüglich wurde ein erster Trupp unter Atemschutz mit Löschrohr in den Kellerbereich zur weiteren Erkundung entsandt. In einem Kellerraum war ein großer Aktenvernichter in Brand geraten.

Das Feuer im Bereich des Aktenvernichters konnte schnell gelöscht werden und so konnte auch eine weitere Brandausbreitung im Rathaus verhindert werden. Anschließend wurden noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung im Keller durchgeführt und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Bei diesem Brandereignis wurden keine Personen verletzt. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Langenfeld beendet und die 32 Einsatzkräfte konnten ihre Standorte anfahren.

Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht ermittelt. Das zuständige Kriminalkommissariat in Mettmann hat die die Brandursachenermittlung aufgenommen.

