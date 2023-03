Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacherin stark alkoholisiert

Asbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Hospitalstraße und Laurentiusstraße in Asbach zu einem Verkehrsunfall. Die Beschuldigte im mittleren Erwachsenenalter befuhr die Laurentiusstraße und wollte nach rechts in die Hospitalstraße abbiegen. Hierbei verlor sie aufgrund ihrer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer von rechts kommenden PKW Fahrerin. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der Beschuldigten ergab einen hohen Wert. Ihr wurden daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell