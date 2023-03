Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigter PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Rengsdorf (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz des Aldi Einkaufsmarktes in Rengsdorf beschädigt worden. An dem ordnungsgemäß geparkten PKW BMW Z3 ist der linke Außenspiegel beschädigt worden. Ob es sich bei dem Delikt um eine Verkehrsunfallflucht oder um eine Sachbeschädigung handelt, ist bisher unklar. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

