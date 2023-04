Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opfer eines Trickbetrugs geworden

Landkreis Gotha (ots)

Eine 77-Jährige wurde gestern Opfer eines Telefontrickbetrugs. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und meinten, ihre Tochter sei infolge eines selbstverschuldeten tödlichen Verkehrsunfalls im Gewahrsam der Polizei. Für die vermeintliche Entlassung forderte der falsche Polizeibeamte mehrere Tausend Euro. Die 77-Jährige wurde per Telefon zu einem Geldinstitut gelotst und im Gespräch gebunden. Die Frau hob tatsächlich den geforderten Betrag ab und übergab das Geld an einer verabredeten Stelle an einen unbekannten Boten. An dieser Stelle ergeht noch einmal dringend der Hinweis, dass die Polizei niemals per Telefon Geld fordert, eine Kautionsleistung um jemanden aus dem Gewahrsam freizukaufen, gibt es hierzulande in diesem Kontext per se nicht. Bitte sensibilisieren Sie regelmäßig Ihre Angehörigen. Mehr unter: polizei-beratung.de oder bei der Beratungsstelle Ihrer örtlich zuständigen Landespolizeiinspektion. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell