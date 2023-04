Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seniorin im Discounter bestohlen

Arnstadt (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine in einem Discounter einkaufende 75-jährige Seniorin Opfer eines Handtaschendiebes. Dieser entwendete nämlich in der Zeit von 14.30 - 15:30 Uhr aus ihrer Handtasche die Geldbörse, darin mehrere hundert Euro Bargeld und sämtliche Dokumente der Frau. Sie hatte die Handtasche leichtsinnig offen gelassen und über ihren Arm gehängt, somit kann ein Griff in die Tasche unbemerkt erfolgen. (ef)

